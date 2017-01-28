'YOLDA SÜRÜCÜLERİ UYARAN LEVHA YOK!'

Trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın ölümüne neden olmaktan yargılanan Oya Göz’ün dünkü duruşmasında Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan’ın tanıklığı kazanın olduğu yoldaki eksiklikleri gözler önüne serdi

Devrim DEMİR

Gönyelide geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyetin baktığı davada, Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar, sanık Oya Göz’ün avukatı Levent Celaleddin hazır bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, savcılık biri gögü tanığı, bir kazanın soruşturmasını yapan 2 tanık dinletti.

Savcılığın tanık sayısı 26 oldu.

“Kötü oldum”

Şubat ayında Gönyeli Bulvarı’nda meydana gelen kazaya şahitlik eden görgü tanığı Hasan Gürsel, yaşadıklarını dün mahkeme heyetine anlattı. Tanık Hasan Gürsel, önce savcı Aliye Özçınar ardından da avukat Levent Celaleddin’in sorularını yanıtladı.

Hasan Gürsel, kaza günü Gönyeli Belediyesi binası güzergâhını geçtiği esnada, sağ taraftan bir acın çıktığını ve motorla çarpıştığını söyledi.

Gürsel, “Kazanın hemen ardından motor sürüklendiği için çarpmaması için kaldırım üzerine çıktım. Olay yerine koştum ve çok kötü oldum kaldırımın kenarına oturup polisi aradım. Bir bayan indi arabadan ve olayı anlatmaya çalışıyordu. Ambulanslar ve polisler geldi” dedi.

Avukat Levent Celaleddin’in sorularını da yanıtlayan Gürsel, aracın ne saat çıktığını görmediğini sadece çarpışma anına şahit olduğunu öne sürdü.

Özatılgan: Göz, kavşakta 17 saniye bekledi

Başsavcılığın 26’ncı tanığı ise kazanın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan oldu. Özatılgan kaza gününe dair yaptığı işlemleri tek tek mahkemede anlattı.

Özatılgan, kaza günü ihbarın polise gelen ihbarın ardından Gönyeli Bulvarı’na polis ekibi ile giderek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını söyledi.

Özatılgan, “Olay yerinde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kaza yerinde sanık Oya Göz’ün ilk ifadesine başvurdum. Sanık kavşağa geldiğinde durdu ve 17 saniye boyunca bekledi. 5 araç geçtikten sonra anayola çıkan sürücü motora çarparak el frenini çekip durdu. Çarpmanın ardından savrulan motor, başka bir araca çarptı” dedi.

“11 aydır çizgiler yenilenmedi”

Bulvar boyunca 7 kavşak olduğunu ifade eden Özatılgan, sürücüleri uyaran sağa-sola dönüş levhasının olmadığına dikkati çekti. Özatılgan ayrıca Gönyeli Bulvarı’nda 11 aydır çizgilerin yenilenmediğini söyledi. Yaralının 112 Acil Servis’le hemen hastaneye kaldırıldığını ifade eden Özatılgan, Mağusalı’nın durumunun ciddiyeti nedeniyle bilgi almak üzere hastaneye gittiğini ve yaralının vefat ettiğini öğrendiğini söyledi.

Duruşma Özatılgan’la devam edecek

Mahkeme başkanı Ömer Güran, savcılığın tanığı olan Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan’ın dinlenmesi ile duruşmayı 30 Ocak tarihine erteleyerek oturumu kapadı.

Havadis