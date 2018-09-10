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KOMŞU DEHŞETİ!

KOMŞU DEHŞETİ!

İnterneti tamir etmek için dama çıkınca...

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Gazimağusa’da kendinden izinsiz apartmanının damına, internet vericisini tamir etmek için çıkan Samet Tuna Akgönül'ün yüzüne yumruk vurarak darp eden İ.İ.T. (E-36) tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akgönül’ün iki dişi kırıldı

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