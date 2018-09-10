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Rekor Fiyata Evet Dedi!

Rekor Fiyata Evet Dedi!

Milyonlar kazanacak!

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Serenay Sarıkaya, bir jean firmasıyla yeniden anlaşma imzaladı. Oyuncunun, bir yıllık reklam kampanyası için 1 milyon 500 bin TL'ye anlaştığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya, geçen günlerde servetlik bir anlaşmaya imza attı!

Sadece dizilerin değil reklam kampanyalarının da aranılan ismi olan Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir jean firmasıyla yeniden el sıkıştı.

27 yaşındaki oyuncu, bir yıllık anlaşma karşılığında ise iddialara göre 1 milyon 500 bin lirayı kabul etti.

BU KEZ KEREM'SİZ

Daha önce aynı firmanın reklamlarında sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alan Serenay Sarıkaya, bu kez objektif karşısına tek başına geçecek.

 

 

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