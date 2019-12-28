Haberci'den Bahar Sancar'ın haberine göre; Dün sabah Lapta’da bulunan L.A Otel’de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında Patricia Elizabeth Ann Hughes (71) hayatını kaybederken yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

KORKUNÇ İDDİA: KURTARMAYA KOCA ENGELİ!

Lapta’da bulunan L.A Otel’de dün sabah saat 8.15 sularında yangın çıktı. İngiliz bir çiftin kaldığı odada başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddialar İngiliz çiftin birkaç gündür tartışma yaşadıkları ve dün sabah saatlerinde tartışmaların şiddetlendiği, ardından odada yangın çıktığı yönünde. Görgü tanıklarının aktardığı iddialara göre İngiliz koca eşi ile yaşadığı tartışmadan sonra eşini banyoya kilitleyerek yangın çıkarmış. Olaya müdahale etmek isteyen resepsiyon görevlisi ise İngiliz koca tarafından engellenmiş ve kapı İngiliz koca tarafından kilitlenmiş.

10 KİŞİ YARALANDI

Çıkan yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek söndürdü. Yetkililer ve otel çalışanları hemen oteli tahliye etti. Otel’de konaklayan turistler çevre otellere gönderildi. Çıkan yangında konaklayan ve çalışanlardan 10 kişi yaralanarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Patricia Elizabeth Ann Hughes’un kocası da hastaneye kaldırılan yaralılar arasında bulunuyor.

1 KİŞİ ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Polisin yaptığı açıklamaya göre dün sabah, Lapta’da L.A. Otelde meydana gelen yangında ölen 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes’in otopsisi tamamlandı, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Polis Basın Subaylığı Hughes’in kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini aktardı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan otelin ikinci katında bulunan 236 numaralı odadan başlayan yangında, ikinci katta bulunan 6 konaklama odası ve 40 metre uzunluğundaki koridor tamamen; 10 konaklama odası ise kısmen yanarak zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan otelde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine yönelik çalışmalar ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAŞBAKAN ERSİN TATAR: BURADAYIZ, MESELEYE SAHİP ÇIKIYORUZ

Başbakan Ersin Tatar, Lapta’daki LA Otel’e giderek yetkililerden bilgi aldı. Ardından kısa bir basın açıklaması yapan ve üzgün olduğunu dile getiren Başbakan, yangının İngiliz vatandaşı karı kocanın odasına çıktığını, kadın turistin hayatını kaybettiğini, eşinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayla ilgili bir takım spekülasyonlar olduğunu, karı kocanın tartıştığının duyulduğunu dile getiren Tatar, konunun araştırıldığını, daha sağlıklı açıklamanın araştırma sonuçlanınca yapılabileceğini söyleyerek, “Buradayız, meseleye sahip çıkıyoruz” dedi. Böyle üzücü olayların dünyanın her yerinde olabileceğini dile getirerek sözlerine devam eden Tatar, “Önemli olan anında müdahale etmek, sebepleri öğrenmek ve tedbirler almaktır” dedi. Tatar, bu olayda zafiyet varsa bunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, başka yerlerde benzer üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, her olaydan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti. Başbakan Ersin Tatar, polisin ve itfaiyenin iş başında olduğunu, oteldeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.