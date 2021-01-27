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  3. “Koronavirüs Sosyal Yardım Destek Hattı” ve “ALO 183 İhbar Hattı” hizmette
“Koronavirüs Sosyal Yardım Destek Hattı” ve “ALO 183 İhbar Hattı” hizmette

“Koronavirüs Sosyal Yardım Destek Hattı” ve “ALO 183 İhbar Hattı” hizmette

“Koronavirüs Sosyal Yardım Destek Hattı” ve “ALO 183 İhbar Hattı” hizmette

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı”ndan ve “Alo 183 İhbar Hattı”ndan destek alınabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, acil durumlar için zorda kalan vatandaşların hafta içi her gün 09.00-13.00 saatleri arasında Sosyal Hizmetler Dairesi “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı’na” ulaşarak destek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri ve bu süre zarfında 7/24 “Alo 183 İhbar Hattı’nın” da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Covid-19 Acil Danışma hatları şöyle: “0546 990 0111-0546 990 0112” 

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