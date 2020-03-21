Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan 11 bin 570 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken İran'dan virüsün tedavisine ilişkin önemli bir açıklama geldi. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Rıza Şane Saz koronavirüsün tedavisinde kullanılacak ilacın 10 gün içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

"7 İLA 10 GÜN İÇİNDE PİYASAYA SÜRECEĞİZ"

Koronavirüs ile mücadelede kullanılacak ilacın ilk ham maddesinin dün ülkeye getirildiğini söyleyen İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ilacın tamamen yerli üretim olduğunu kaydederek, "Korona virüsü taşıyan hastalara iyi gelen bu ilacı 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya süreceğiz" dedi.

GEREKLİ İZİNLER TAMAMLANDI

Söz konusu ilacın klinik testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve bazı hastalar üzerinde test edildiğini vurgulayan Şanesaz, "İlacın piyasaya sürülmesi için gerekli izinler alındı" ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI BİN 556'YA YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde korona virüs vakası 20 bin 610 olarak açıklanırken ölü sayısının bin 556 olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA