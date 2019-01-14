KORUMALAR DA MAHKEMEYE ÇIKARILMADI!

Korumalar da mahkemeye çıkarılmadı

Girne’deki darp olayının zanlıları arasında bulunan ve tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarılması beklenen Bulut Akacan, sağlık raporu ile duruşmaya katılmadı.

Mahkemenin Akacan’ın gıyabında görüşüleceği, mahkemeye doktor raporu sunulacağı ifade edilirken Akacan’ın korumaları Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun ise davanın görüşülmesi için mahkemeye götürüldü ancak, henüz hakim huzuruna çıkarılmadı.