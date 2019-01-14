ÜLKEYE KAÇAK GİRMEK İSTERKEN YAKALANDILAR!
Gazi Mağusa Limanında ülkeye kaçak yolla girmeye çalışan iki Suriyeli yakalandı.
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Gazi Mağusa Limanında ülkeye kaçak yolla girmeye çalışan iki Suriyeli yakalandı.
Ülkeye Mersinden gelen ve gümrük işlemleri için bekleyen bir tırın mazot deposunda saklanan iki erkek Suriyeli havasız kalarak fenalık geçirdi.
Görevliler tarafından fark edilen iki Suriyeli Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede bir süre oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin Gazimağusa Polis Müdürülüğüne götürüldü.
Etiketler : Gazi Mağusa Limanı, ülkeye kaçak giriş, yakalanma
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