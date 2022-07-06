Kötü rüyalar ve kabuslar hakkındaki bilimsel gerçekler

Bilim insanları, sık sık kötü rüya veya kabus görenlerin bunları hafifletebileceğini ifade ediyor.

Medical News Today'e göre, gezegendeki her insan gece başına en az 3 6 altı rüya görüyor ve bu rüyalar yaklaşık 5 ila 20 dakika sürüyor.

Neden rüya görürüz?

Modern psikolojinin kurucularından Sigmund Freud rüyaların zihnin bastırılmış düşünce ve duyguları serbest bırakmasının bir yolu olduğuna inanıyordu.

Ancak bugün, araştırmacılar bu konuda bölünmüş durumda. Bazıları rüyaların hiçbir anlamı olmadığını düşünürken, diğerleri bunun beynin duyguları veya zihinsel travmayı çözmek için başlattığı bir süreç olduğuna inanıyor.

Kabusların nedeni ne olabilir?

Kabuslarsa aynı zamanda epey üzücü ve korkutucu olabildiği için bilim insanlarının kafasını özellikle karıştıran bir konu.

İnsanların neden kabus gördüğünü kesin olarak söylemek zor ama bunların genelde uykuya daldıktan 1-1,5 saat sonraki REM evresinde görüldüğü biliniyor.

Kesin neden belirlenemese de, bilimsel araştırmalar korkunç rüyalar görme olasılığını birkaç faktöre bağlamayı başardı.

Mayo Clinic'e göre bu tür tetikleyiciler arasında stres veya kaygı, travma, uyku yoksunluğu, belirli ilaçlar, uyuşturucu kullanımı ve yüksek miktarda korku filmi veya romanı okumak gibi aktiviteler yer alıyor.

Bazı durumlarda, bireyler o kadar sık kabus görür ki doktorlar bu kişilere "kabus bozukluğu" teşhisi koyabilir.

Kabus görmeyi nasıl durdurabilirim?

Uzmanlara göre kabusları tamamen ortadan kaldırmak imkansız. Ancak Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, varsayılan nedene bağlı olarak kötü rüyaları engellemenin birkaç yolu var.

Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan bir makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Öncelikle varsa stresin nedeni belirlenmeli ve onu yönetmenin etkili yolları bulunmalı. İlaca bağlı kabuslar için dozajların değiştirilmesi veya farklı ilaçların uygulanması gerekebilir.

Travma sonrası stres bozukluğundan mustarip kişilerinse terapi alması gerektiği belirtiliyor.

Yatış pozisyonunun etkisi

Hong Kong Yan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Calvin Kai-Ching Yu, sırt üstü uyuyan insanların daha fazla kabus gördüklerini ve rüyalarını hatırlamakta zorlandıklarını tespit etmişti.

Yu, "Farklı uyku pozisyonları vücudun farklı kısımlarında baskı oluşturabilir ve vücuttaki hisler rüya unsurlarının kaynağı olabilir" diyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Yücel Ağargün tarafından yürütülen bir araştırmada da sağ tarafına yatarak uyuyan insanların rahat rüyalar gördüğünü ortaya koymuştu.

Sol tarafa yatmaksa daha yoğun duyguları harekete geçirip güvensizlik hissine neden olabilir.

Independent Türkçe