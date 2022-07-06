ABD'de gökten hamsi yağıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da havadan balık yağıyor. Körfez Bölgesi'ndeki halk yol, kaldırım ve çatılarda hamsi buluyor.

Reddit'deki bazı kullanıcılar, bölgede havadan balık düştüğüne dair birkaç haftadır paylaşımlar yapıyor.

SFGATE gazetesine konuşan bir San Franciscolu da "otobüs beklerken kendisine az kalsın bir balığın çarpacağını" söyledi.

Uzmanlar balık yağışının kıyıdaki hamsi sayısının patlamasından kaynaklandığını düşünüyor.

Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü'ndeki Otolit Jeokimya ve Balık Ekolojisi Laboratuvarı, San Francisco Körfezi'nin kıyıya yakın bölgesinde hamsilerin çok sayıda yumurtladığını 11 Haziran'da bildirmişti.

Denizbilimci Bill Keener, aç kuşların ağızlarını balıklarla tıka basa doldurduğunu ve yuvalarına uçarken bazılarının düştüğünü söyledi.

San Francisco Halkı Balıkçılık Derneği'nin (San Francisco Community Fishing Association) başkanı Larry Collins de deniz kıyısında çok sayıda kuşun olduğunu ve artık yiyemedikleri için ağızlarındaki hamsilerle suda beklediklerini aktardı.

Independent Türkçe