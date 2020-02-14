KOYUN HIRSIZLARI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

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Hamitköy’de kuzu ve koyun çalan zanlılar İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, 9 Şubat 2020 tarihleri 20.00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy' de aynı yerde sakin Elif Hacet Uçar’a ait mandıra içerisinde bulunan 3 adet kuzu ve 1 adet koyunu Hamitköy'de sakinler İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlıların yapılan soruşturma sonucu

Tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, hayvanlardan üçünü Güzelyurt’da bir şahsa 400 Euro’ya satıp, parayı gece kulübü ve kumarhanede harcadıklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlıların hayvanlardan biri araca yüklerken kaçırdıklarını ve aramalara rağmen bulunmadığını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı İbrahim Şeytan’ın ilerde davalarında hazır olabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını, ön izin süresi dolan zanlı Mehmet Kılınç’ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Mehmet Kılınç’ın 21 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı İbrahim Şeytan’ın ise zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.