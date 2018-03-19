KREDİ KARTI BORÇLARI GİDEREK ARTIYOR!

Kredi kartı borçlarındaki yükseliş her geçen yıl tırmanıyor. Ülkede kullanılan kredi kartlarının borçları bir yılda yüzde 22 arttı.

Fehime ALASYA

Ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı ile boğuşan vatandaş, çözümü borcunu ileri vadeye ertelemekte buluyor, kredi kartlarına sarılıyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre ülkede, 2016 ve 2017 yılı aylarındaki kredi kartı borç miktarlarında yüksek oranda artış yaşandığı görüldü.

2016 yılı aralık ayında 324 milyon TL olan kredi kartı borçları, 70 milyon TL artış ile geçtiğimiz yıl aynı dönemde, 394 milyon TL’ye yükseldi.

2017 yılının mart ayında 358 milyon TL’lik kredi kartı borcu kayıtlara geçerken, yılsonuna gelene dek bu rakamların her geçen ay arttığı gözlemlendi.

Kredi kartı borçlarındaki bu artış, mart ayında 358 milyon TL, haziran ayında 379 milyon TL, eylül ayında 391 milyon TL, aralık ayında ise 394 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Her iki yıldaki kredi kartı borçları arasındaki en büyük artışı ise mart ayında yaşandı.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıkladığı yüzde 14,5 oranındaki enflasyona karşın, ülkede kullanılan Kredi Kartı Borçları yüzde 22 arttı.

Uzmanlar, ülkede artan enflasyonun, kişilerin cebine yansıdığını ifade ederken, bunun eşit orantıda seyretmediğine dikkat çekiyor.

Ekonomist Dr. Yenal Süreç, Devlet Planlama Örgütü enflasyon rakamları verilerine göre 2017 yılı sonunda yüzde 14,5 çıkan enflasyona karşın kredi kartı kullanımının yüzde 22 arttığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunan Süreç, kredi kartı borçlarında enflasyon oranının ötesinde, iki katı artış yaşandığını belirtti.

2016 ve 2017 yılı aylarındaki en yüksek kredi kartı borcu artışı ise mart ayında yaşandı. Bahse konu dönemde 2016 yılında 250 milyon TL olan kredi kartı borçları, geçtiğimiz yıl, 108 milyon TL’lik artış ile 358 milyon TL’ye yükseldi.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; kredi kartlarına olan borçlar, toplam krediler arasında her iki yılda da üçüncü sırayı aldı.

KREDİ KARTLARI HARCAMA TUTARI NEYDİ NE OLDU?

Kredi kartı borçları toplam krediler arasında 3. sırada!

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; kredi kartlarına olan borçlar, toplam krediler arasında her iki yılda da üçüncü sırayı aldı.

2016 yılında 11 milyar 920 milyon TL’lik toplam krediler içerisinde kredi kartları üçüncü sırada yer alırken, 2017 yılındaki toplam 14 milyar 431 milyon TL’lik toplam krediler içerisinde de yine kredi kartları üçüncü sırada yer aldı.

İki yıl arasında borçlardaki yükseliş hissedilir seviyede

2016 yılının mart ayında 250 milyon TL, haziran ayında 279 milyon TL, Eylül ayında 289 milyon TL, aralık ayında ise 324 milyon TL kredi kartı borcu görüldü. Bu rakam 2017 yılında ise mart ayında 358 milyon TL, haziran ayında 379 milyon TL, eylül ayında 391 milyon TL, aralık ayında ise 394 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

2016 yılı mart ayında 250 milyon TL olan borç miktarı 2017 yılının bahse konu dönemde 358 milyon TL olarak görüldü.

İki yıl arasındaki aylarda en yüksek artış ise mart ayında görüldü. 2016 Martında 250 milyon TL olan kredi kartı borçları, geçtiğimiz yıl aynı dönemde, 108 milyon TL’lik artış ile 358 milyon TL’ye yükseldi.

Mart ayında görülen 108 milyon TL’lik artışı, eylül ayındaki 102 milyon TL’lik artış, ardından haziran ayındaki 100 milyon TL’lik artış takip etti.

Süreç “Borç rakamları giderek artıyorsa bu bir tehlike demektir”

Kredi kartlarındaki kullanım artışını sadece ‘darboğazın göstergesi’ olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Ekonomist Yenal Süreç, günümüzde teknolojinin de ilerleyişiyle internet üzerinden çeşitli kullanımlarla ‘hayatı kolaylaştıran avantajlar’ anlamında kredi kartı kullanımını artabileceğini işaret etti.

Süreç, “Bu kredi kartı borç oranlarının artması bize illaki kötü bir senaryo çizmiyor fakat bu rakamları ödemekte zorlanıyorlarsa ve rakamlar giderek artıyorsa bu bir tehlike demektir” dedi.

Yenidüzen