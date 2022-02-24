Kremlin: Ukrayna Nazilerden temizlenmeli

Rusya, bu sabah Putin'in emriyle Ukrayna'ya operasyon başlatırken, Kremlin'den önemli bir açıklama geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla işgale dönüşürken, Ukrayna’nın dört bir yanından saldırı haberleri geliyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Kremlin, bugün yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yayınladı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin’in önümüzdeki saatlerde basın karşısına çıkacağı belirtildi. Kremlin, ‘İşgal yok! Kimse Ukrayna’nın işgali hakkında konuşmuyor. Bu sözler kabul edilemez” ifadelerinde bulunurken, operasyonun hedef varana kadar süreceğini, bu sürenin ise Putin tarafından belirlendiğini açıkladı.

Kremlin, Ukrayna’nın ‘Naziler’den temizlenmesi gerektiğini de vurguladı. Putin’in, Ukrayna’dan tarafsız duruş sergilemesini istediği ve silahlanmaya son vermesini beklediği vurgulandı.

KİEV’DEKİ HALK ENDİŞELİ

İngiltere merkezli BBC, Kiev’de halkın yaşadığı paniği aktarırken, görgü tanıklarının ve Kiev sakinlerinin ifadelerine yer verdi. 27 yaşındaki bir satış yöneticisi olan ve soyadı açıklanmayan Mark, sabah 7 civarında patlama ve siren sesleriyle uyandığını anlattı. Sokakta gözyaşları içinde genç bir kız bulduğunu ve onu sığınmak için en yakın metro istasyonuna götürdüğünü aktaran Mark, Rusya ile savaşmak için çağrılmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna ordusunda yedek asker olduğunu açıklayan Mark, BBC’ye, “Başka yolumuz yok. Ülkemizi savunmalıyız. Belki de bu savaşta ölebiliriz.” dedi.

Başka bir yerde, bir hava saldırısı sırasında sığınağına giden bir okul çalışanı olan Svetlana da BBC’ye açıklamalarda bulundu. Svetlana, sığınağa götürmek için çabucak bir çanta hazırladığını aktarırken, “Şu anda ne yaptığımızı anlamıyoruz, güvende olabileceğimiz bir yere gidiyoruz” dedi.

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