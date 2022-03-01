KTAMS: Kamuda Şubat ayı maaşını alamayanlar var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, bakanlıklara bağlı bazı kurumlarda, belediyelerde ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşlarını henüz alamadığını belirtti…

Bengihan yazılı açıklamasında, “Maaşların ne zaman ödeneceğiyle ilgili tatminkar bir açıklama da yapılmadı” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ve hükümet yetkililerine seslenen Bengihan, kamuda verimlilik sağlamaktan söz edenlerin çalışanlar konusunda üzerine düşeni yapmasını, maaşları hemen ödemesini istedi.

Bengihan, bugün yaşanan durumun alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini de ifade ederek, sendikanın konunun takipçisi olacağını bildirdi…

BRTK