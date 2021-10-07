KTAMS ve Büro-İş İhtiyat Sandığı Dairesi önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve KKTC Büro İşçileri Sendikası, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müdür muavini kadrosuna vekalet verilmesine tepki gösterdi.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı.

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde boşalan müdür muavinliği mevkisi için Kamu Hizmeti Komisyonu ve İhtiyat Sandığı yasasına göre münhal kadro açılarak, sonuçlandırılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde fırsat eşitliğine aykırı bir idari işlem yapıldığını savunarak, hükümete eleştirilerde bulundu ve uygulamadan geri dönülmesini talep etti.

İhtiyat Sandığı Dairesi