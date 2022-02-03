KTAMS’tan eleştiri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün günden güne eridiği görüşünü ifade etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığına bağlı olarak maaşlarda ve asgari ücrette yapılan düzenlemelerin zamlarla anlamını yitirdiğini öne sürdü.

Güven Bengihan, elektrik fiyatlarına da yüklü zam yapılmasının gündemde olduğunu ve buna göre de halkın daha ucuz olanı tercih etme seçeneğinin kalmadığını belirtti.

KTAMS Başkanı Bengihan, fiyatların günden güne arttığını ve hükümetin hiçbir denetim yapmadığını da ileri sürdü.