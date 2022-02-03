Dolar/TL 13,62’den, Sterlin/TL 18,45’ten işlem görüyor
Dolar/TL 13,62’den, Sterlin/TL 18,45’ten işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada dolar 13,62 liradan, sterlin 18,45 liradan güne başladı.
Serbest piyasada saat 10.30 itibarıyla 13,52 liradan alınan dolar 13,62 liradan satılıyor. 15,29 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,38 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 18,35liradan alınıp, 18,45 liradan satılıyor.
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