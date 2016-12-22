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KTAMS’TAN HÜKÜMETE “FAŞİSTSİNİZ” SUÇLAMASI

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KTAMS’TAN HÜKÜMETE “FAŞİSTSİNİZ” SUÇLAMASI
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası’nda çalışan personelin görev yerlerinin ve bölümlerinin KTAMS’ın grevlerine ve eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle değiştirildiğini bildirdi.

KAPTAN: “SIRF EYLEME ÇIKTI, SENDİKASININ ALDIĞI KARARI UYGULADI DİYE VAKIFLAR BANKASI ÇALIŞANLARI BİR İLÇEDEN BAŞKA İLÇEYE SÜRÜLÜYOR”

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN. İNSANLARA EZİYET ETMEKTEN VAZGEÇİN YOKSA GREVLER GÜNDEME GELECEK”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası’nda çalışan personelin görev yerlerinin ve bölümlerinin KTAMS’ın grevlerine ve eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle değiştirildiğini bildirdi.

“UBP-DP hükümetinin çalışanlarla uğraştığını” söyleyen KTAMS, hükümeti “faşist” olmakla suçladı.

KTAMS, bugün Vakıflar Bankası’nın Lefkoşa’daki merkez şubesi önünde konuyla ilgili açıklama yaptı.

KAPTAN: “BİR ÇALIŞANIN YERİ 6 AYDA 3 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ”

Sendika adına konuşan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Girne-Değirmenlik yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında gündeme gelen grevlere, saatler konusundaki sivil itaatsizlik kararına işaret ederek, “Sırf eyleme çıktı, sendikasının kararını uyguladı diye Vakıflar Bankası çalışanları bir ilçeden başka ilçeye sürülüyor” dedi.

Çalışanların, Güzelyurt’tan, Gazimağusa’dan, Girne’den ve Yedidalga’dan Lefkoşa’ya gönderildiğini belirten Kaptan, bunun “faşist” bir anlayışla yapıldığını savundu.

Bir çalışanın yerinin 6 ayda 3 kez değiştirildiğini, sonra da verimlilik beklendiğini belirten Ahmet Kaptan, “Sizin amacınız bankaya hizmet değil, çalışanlara eziyet etmektir. Bundan zevk alıyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN YOKSA BURADA GREVLER GÜNDEME GELECEK”

“Bir an önce, girdiğiniz bu yanlış yoldan dönün ve bankaya hizmet etmeyi önünüze ilke olarak koyun” diyen Kaptan, “İnsanlara eziyeti devam ettirdiğiniz takdirde burada grevler gündemimize gelecek”  şeklinde konuştu.

Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyelerini eleştiren KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan şunları söyledi:

“Sendika sıkıntıları Yönetim Kurulu’na iletti ama maalesef Yönetim Kurulu üyeleri çalışanlara ‘sendikanız bunları bize iletmedi, bunları bilmiyoruz’ dedi. Bunu yapacak kadar kendilerinden geçtiler. Ama biz sizi kendinize getirmeyi biliriz. Bu anlayış, sendikamızın boyun eğeceği bir anlayış değil.”

Ahmet Kaptan, UBP-DP hükümetinden kurtulma dilekleri olduğunu da sözlerine ekledi

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