TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU

Ahmet İKİDERELİ
Kaza, Haluk Kasap’ın yönetimindeki FV 912 plakalı kiralık araçla Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Erülkü Marketin önüne geldiği anda arkasında aynı yönde seyreden Çağlar Abohorlu’nun yönetimindeki HP 294 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu önce takla attı ardından ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Şansları yaver gitti
Kaza sonucu Çağlar Abohorlu hafif yaralandı. Abohorlu hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yenibakış