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KTBB VE TBB ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KTBB VE TBB ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

K.T. Belediyeler Birliği ve TBB arasında iş birliği protokolü

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör imza koydu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, protokolle, 2 birlik arasında sürdürülebilir iş birliğinin kurulması, deneyim paylaşımı ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesini amaçlanıyor.

Protokol uyarınca, iki ülke yerel yönetimlerinin “ortak faaliyet yürütülmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımı, demokratikleşme ve organizasyon” açılarından güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler yapılacak.

Açıklamada, protokolün KKTC’deki yerel yönetimler için önemli fırsatlar oluşturması beklendiği kaydedildi.

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