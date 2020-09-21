KTÖS, Özel eğitim okullarında uyarı grevi yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tüm özel eğitim okullarında uyarı grevi başlattı. Sabah 08.30’da başlayan grev 11.00’de sona erecek.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin eğitimi için yakın temas kurmanın ve birebir ilginin esas olduğunu, okulların açık kaldığı bir hafta içerisinde maske takma, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve taşımacılıkla ilgili risklerin gözlemlendiğini belirtmiş, velilerden çocuklarını okula göndermemelerini istemişti.