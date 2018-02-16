KÜÇÜK KAYMAKLI'DA UYUŞTURUCU!
1 kişi tutuklandı!
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KÜÇÜK KAYMAKLI’DA UYUŞTURUCU
Küçük Kaymaklı’da da 19.25-19.45 saatleri arasında M.K.’nin (E-30) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Yarım gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan ucu yanık bir sigara da emare alındı. M.K tutuklandı.
Etiketler : uyuşturucu
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