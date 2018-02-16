EFKOŞA’DA BİR EVDE PARA VE MÜCEVHER HIRSIZLIĞI

Lefkoşa’da Şerife Dural’a ait evin penceresi kırılıp hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildiği ve toplam 900 TL para ve muhtelif ziynet eşyasının çalındığı bildirildi. Polis bültenine göre 10 Şubat akşamı meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.C (E-35) ve Y.D’nin (E-33) tutuklandı.