KULOĞLU, KİM İÇİN SİLAHLANDI?

Tasarrufunda bir adet 9 mm, bir adette 7.65 mm çapında tabanca ile 3 adet canlı mermi ele geçirilen Hasan Kuloğlu ve Kuloğlu’na bir adet tabancayı temin ettiği tespit edilen Yunus Emre Menekşe, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

“NAMUS CİNAYETİ” YENİDEN GÜNDEME GELDİ…

Tasarrufunda 2 adet tabanca ele geçirilen zanlı Hasan Kuloğlu, Lapta’da 8 Şubat 2013 tarihinde yaşanan “Namus Cinayeti” olayında babası Bekir Kuloğlu’nu kaybetmiş kendi ise başından vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

Ahmet VAMIK

Girne’de polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında aracında bir adet 9 mm çapında tabanca bulunan Hasan Kuloğlu’nun, evinde yapılan aramada ise bir adet 7.65 çapında tabanca ile şarjör içerisinde 3 adet mermi ele geçirildi.

Yapılan soruşturma neticesinde zanlı Hasan Kuloğlu’na 7.65 mm çapındaki tabancayı temin eden Yunus Emre Menekşe’de tespit edildi. Tutuklanan zanlılar dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak, soruşturma maksatlı aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Tasarrufunda 2 adet tabanca ele geçirilen zanlı Hasan Kuloğlu, Lapta’da 8 Şubat 2013 tarihinde yaşanan “Namus Cinayeti” olayında babası Bekir Kuloğlu’nu kaybetmiş kendi ise başından vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

2 adet silah 3 adet mermi bulundu

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Sürel’i tanık olarak dinletti. Zanlılar Hasan Kuloğlu ile Yunus Emre Menekşe’in “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarruf ve Taşıma” Suçlarından methaldar olduklarını ifade eden Hüseyin Sürel, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Girne’de görevli bir polis ekibi tarafından Hasan Kuloğlu’nun kullanımındaki MT 834 plakalı araçta yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca tespit edilmesi üzerine söz konusu şahsın tutuklandığını belirtti.

Aynı gün zanlının Lapta’da bulunan ikametgâhında da arama yapıldığını kaydeden Sürel, duvar içerisine gizlenmiş bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile tabancanın şarjörü içerisinde 3 adet canlı mermi ele geçirildiğini ifade etti.

Zanlı Hasan Kuloğlu’nun 7.65 mm çapındaki tabancayı Yunus Emre Menekşe’den aldığını söylemesi üzerine tutuklanan Menekşe, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde; söz konusu tabancayı Lapta sahilinde kayalıkların arasında gizlenmiş halde bulduğunu ve bir hafta sakladıktan sonra başının belaya girmesinden korktuğu için Hasan Kuloğlu’na verdiğine yönelik itirafta bulunduğu da belirtildi.

Ele geçirilen silahların başka bir olayda kullanılmış olabilme ihtimaline karşı parmak izi ve balistik inceleme yapılması gerektiğini ifade eden polis memuru Hüseyin Sürel, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini dile getirerek serbest kalmaları halinde meseleyle ilgili aranan şahıslara müdahale edebilme ihtimalleri olduğunu kaydetti.

Kuloğlu, şeker hastası

Mahkemede söz alan zanlı Hasan Kuloğlu’nun avukatı, zanlının ağır derecede şeker hastası olduğunu ve günde 4 kez insülin iğnesi yapılması gerektiğini ifade ederek, iğnelerin yapılmaması halinde müvekkilinin sağlık durumunun kötüleşeceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı Hasan Kuloğlu’nun ise doktor kontrolünden geçirilerek tedavisinin düzenli şekilde yaptırılmasına emir verdi.

Lapta’da 2013 yılında yaşanan “Namus Cinayeti” hatırlandı

Önceden dost olan Kuloğlu ve Taş ailelerinin arası, iddiaya göre Hasan Kuloğlu’nun, Mehmet Taş’ın Moldova uyruklu eşi ile yakınlaşması sonucu bozulmuştu.

Taş ailesinin üç ferdi, Hasan Kuloğlu’nu öldürerek intikam almak isterken, oğlunu kurtarmak için araya giren Bekir Kuloğlu ise cinayete kurban gitmişti.

Lapta’da 8 Şubat 2013’te Bekir Kuloğlu’nu başından vurarak öldüren, Hasan Kuloğlu’nu ise yine başından vurarak yaralanmasına neden olan ve cinayetle yargılanan sanıklar Umut Taş ile Mehmet Sait Taş, yargılandıkları Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından 8 davadan suçlu bulunmuştu.

16 Mayıs 2014 tarihinde, sanık Umut Taş 20 yıl, kardeşi Mehmet Sait Taş ise 15 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Kıbrıs