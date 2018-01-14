SÜPERMARKETTEKİ KAMERALARI UNUTUYORLAR

45 TL’LİK PARFÜMÜ ÇALMAKLA SUÇLANIYOR…

Libyalı öğrenci M. M., Erülkü Süpermarket’ten 45 TL değerindeki parfümü çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Emine UYSAL

Libyalı öğrenci M. M., Erülkü Süpermarket’ten 45 TL değerindeki parfümü çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

“Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan M. M., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi, Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Ercan Kunduracı’yı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kunduracı, zanlı M. M.’nin 12 Ocak tarihinde saat 18.00 sıralarında Erülkü Süpermarket’te müşteri olarak bulunduğu sırada kozmetik ürünleri reyonunda satılan bir adet 45 TL değerindeki Adidas marka parfümü ödeme yapmadan dışarı çıkmak istediği sırada görevliler tarafından yakalandığını anlattı.

Polis memuru Ercan Kunduracı, olayın polise aktarılması üzerine tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Zanlının aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Kunduracı, ülkemizde öğrenci statüsünde olan zanlının, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, yargılanıncaya değin zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıbrıs