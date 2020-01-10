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KUMARHANEDE YAKALANDILAR!

KUMARHANEDE YAKALANDILAR!

13 kişi hakkında yasal işlem!

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GİRNE…KUMARHANEDE BULUNMASI YASAK 13 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bir kulüpte yapılan denetimde 4 kişinin kumar oynadığı; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

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