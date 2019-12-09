KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 12 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

475 araç kontrol edildi

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda 475 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü rapor edildi, çeşitli suçlardan dolayı ise 4 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 280 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü rapor edildi. Polis çeşitli suçlardan dolayı 3 aracı ise trafikten men etti.