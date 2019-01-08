KUNDAKLAMA ÖNCESİ TEHDİT!
Hamitköy’de 30 Aralık 2018 günü iki aracın yanmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Anıttepe Caddesi üzerinde park halinde bulunan NL 975 plakalı kamyonet ile HH 225 plakalı Mercedes marka vito araçta sabah karşı meydana gelen yangının kundaklama olduğu belirtildi.
Kundaklamanın alacak verecek meselesinde kaynaklandığı ve araç sahibinin kundaklama öncesi bir kişi tarafından tehdit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.
Etiketler : Kundaklama, tehdit, Hamitköy
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