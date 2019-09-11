Kuru ciltlere kısa sürede doğal çözüm...

Kuru ciltler için peeling tarifi… Kuru ciltler için nemlendirici peeling nasıl yapılır?

Kuru cilt çoğumuzun ortak derdi olmakla birlikte bakım yapılmadığı takdirde kötü bir görünüm sergileyen cilt tipidir. Kaşıntı, kızarıklık, deride dökülme gibi sorunlar kuruluk arttıkça kendini göstermektedir. Cildimizin suya ve neme ihtiyacı vardır. Bu yüzden günlük ortalama iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Onun dışında kuru ciltleri peeling ile nemlendirebiliriz. İşte kuru ciltlere özel peeling tarifimiz...

Yediğimiz yiyeceklerde bir hayli önemlidir. Yiyeceğimiz yeşil yapraklı sebzeler ve mevsim meyveleri vücudumuzun su oranını arttırmaktadır. Su tüketimi azaldıkça nasıl ki susuz bir toprak kurur ve çatlarsa ciltte aynı şekilde bir zaman sonra kurumaya ve yıpranmaya başlar. Beslenmemiz vücudumuz ve cildimiz için çok önemlidir. Hem dışardan hem içerden beslenildiğinde çok daha faydalı sonuçlar alabiliriz. Son yıllarda çok popüler olan aloe-vera bitkisi kuru ciltler için mükemmel sonuçlar yaratmaktadır. Bu tip bir cilde sahipseniz aloe-vera yağı ve sabunu kullanmanızda fayda vardır. Sigara kullanımı cildi olumsuz etkiler ve yapacağınız bakımlar sigaranın yarattığı sıkıntıları gideremez. Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsak düzenli bir hayat yaşamalıyız. Akşamları çok geç saatlerde yatmamak, düzenli spor yapmak ve stresi olabildiğince kendimizden uzaklaştırmak bize ve cildimize çok iyi gelecektir. Kuru cilt zamanla yıpranır ve kaşıntı sonucu kızarıklık ve pul pul dökülmeler görülür. Bu nedenle cildimizde bir huzursuzluk seyretmeye başlar. Düzenli bir şekilde başta peeling olmak üzere cildimize bakım uygulamalıyız. Kuru ciltler için nasıl peeling yaparız sorusuna gelirsek; işte kuru ciltler için peeling tarifi..