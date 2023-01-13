Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş törenlerle anılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Rauf Raif Denktaş , ölümünün 11’inci yıl dönümünde törenlerle anılıyor.

Denktaş için bugün ilk tören anıt mezarında, saat 10.08’da düzenlenecek.

Anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde de saat 10.45’te Rauf Raif Denktaş’ı anma programı gerçekleştirilecek.

Öte yandan hem Dr. Fazıl Küçük hem de Rauf Raif Denktaş için Mersin’de de anma törenleri düzenlenecek.