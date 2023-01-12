Yollarda oluşan su birikintilerine dikkat!
Yollarda oluşan su birikintilerine dikkat!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, anayollar üzerinde yer yer su birikintileri meydana gelmiştir.
Polis trafiğe çıkacak olan sürücüleri yolların konumu da dikkate alarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
PGM/BRT
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