Lefke bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Lefke bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarına; saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında ise Denizli, Gemikonağı bölgelerine elektrik verilemeyecek.