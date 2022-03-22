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Lefke bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Lefke bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Lefke bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Lefke bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarına; saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında ise Denizli, Gemikonağı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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