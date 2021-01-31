Lefke’de kötü hava şartlarından dolayı yollar kapandı.

Lefke Belediyesi sosyal medya hesabından vatandaşlara dikkatli olması uyarısında bulundu.

Lekfe Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Halkımızın Dikkatine‼️ Şu an itibari ile Kötü hava şartlarından dolayı bölgemizde birçok yerde yollar kapanmıştır, dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz.

Lefke Belediyesi’ne 7/24 ulaşabilecek telefon numaralarımız;

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya – 0533 8546371

Lefke Belediyesi Temizlik ve İdari. İşler. Sorumlusu Turgay Ufuk – 05338268347

Lefke Belediyesi Ustabaşı Murat Kadan – 0533 8262126

Lefke Polis Karakolu– 0392 7287423 Polis İmdat – 155″