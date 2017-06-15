LEFKOŞA –GİRNE YOLUNDA TRAFİK KAZASI

Lefkoşa –Girne yolunda gerçekleşen kaza ucuz atlatıldı.

Lefkoşa – Girne Anayolu’nda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Çağkan Canateş hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, bugün 14.50 sıralarında Lefkoşa- Girne istikametine doğru hareket eden PS 030 plakalı araç sürücüsü Önem Biçentürk yönetimindeki aracın arızalanması sonucu yol kenarında beklediği sırada, Lefkoşa- Girne istikametine doğru hareket eden GG 090 plakalı araç sürücü 25 yaşındaki Çağkan Canateş’in yol kenarındaki araca çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucunda Canateş hafif şekilde yaralandı.