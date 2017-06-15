LEFKOŞA –GİRNE YOLUNDA TRAFİK KAZASI
Lefkoşa –Girne yolunda trafik kazası
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Lefkoşa –Girne yolunda gerçekleşen kaza ucuz atlatıldı.
Lefkoşa – Girne Anayolu’nda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Çağkan Canateş hafif şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, bugün 14.50 sıralarında Lefkoşa- Girne istikametine doğru hareket eden PS 030 plakalı araç sürücüsü Önem Biçentürk yönetimindeki aracın arızalanması sonucu yol kenarında beklediği sırada, Lefkoşa- Girne istikametine doğru hareket eden GG 090 plakalı araç sürücü 25 yaşındaki Çağkan Canateş’in yol kenarındaki araca çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucunda Canateş hafif şekilde yaralandı.
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Etiketler : Çağkan Canateş, Önem Biçentürk , trafik kazası
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