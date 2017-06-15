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AKINCI-EIDE GÖRÜŞMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

AKINCI-EIDE GÖRÜŞMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide arasındaki görüşme 3 saat sürdü.

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EIDE, GÖRÜŞME SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide arasındaki görüşme 3 saat sürdü.

Cenevre Konferansı’na hazırlık yapmak amacıyla bugün Kıbrıs’a gelen Eide saat 16.00’da Akıncı tarafından kabul edildi.

Eide, saat 19.00’de biten görüşmeden çıkışta açıklama yaptı.

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