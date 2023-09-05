Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda feci kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 09:15 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Halil Gazi GÜNEY (E-38) yönetimindeki PE 639 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru sol şerit içerisinde seyrettiği sırada Yılmazköy Alt Geçidi yakınlarına geldiğinde, dikkatsizce sağ şeride doğru geçiş yapması sonucu o esnada aynı istikamete doğru sağ içerisinde seyretmekte olan Fikret GEYLAN (E-59) yönetimindeki PA 422 plakalı araç ile çarpmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle PA 422 plakalı araç takla atarak, yolun sol kenarında sol yan kısmı üzerine devrilip durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan PE 639 plakalı araç sürücüsü Halil Gazi GÜNEY ve PA 422 plakalı araç sürücüsü Fikret GEYLAN ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma GEYLAN(K-62), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT