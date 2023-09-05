Euro 29.15, sterlin 34.05, dolar 26.98 liradan işlem görüyor
Euro 29.15, sterlin 34.05, dolar 26.98 liradan işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada Euro 29.15, sterlin 34.05, dolar ise 26.98 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, 08.18 itibarıyla 28.80 liradan alınan Euro, 29.15 liradan satılıyor. 33.70 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34.05 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 26.70 liradan alınıp, 26.98 liradan satılıyor.
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