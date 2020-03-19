Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda korkutan kaza!

Akşam saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 20. km’lerinde Adnan YILDIZ(E-33) yönetimindeki HH 289 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada, sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan dışarı çıkarak tarla içerisine girdikten sonra, aracının sağ önü ile tarla içerisinde bulunan beton sete çarpıptakla artmıştır.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan Adnan YILDIZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.