Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Zafer Doğan hayatını kaybetti
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Zafer Doğan hayatını kaybetti
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Aralık’ta Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki Zafer Doğan hayata tutunamadı…
Polis Basın Subaylığı, Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Doğan’ın, yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yiritdiğini açıkladı…
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…
BRT
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