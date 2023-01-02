Otellerde doluluk oranı açıklandı

Turizm Bakanlığı turistik tesislerin 2022 yılı Ocak-Kasım verilerini açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Kasım döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 43,9’a yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 27,6 idi.

Ocak-Kasım 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen 2021’in aynı dönemine göre toplam yabancı turist bazında yüzde 210,9; gecelemede ise yüzde 235,4 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 11 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 892 bin 849 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2021’de 287 bin 150 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 11 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 180,4 artarak 647 bin 148 oldu.

2022 yılının ilk 11 ayında otellerde konaklayan 245 bin 701 diğer yabancı uyruklu sayısı da 2021’in aynı dönemine göre yüzde 282,2 artışa işaret ediyor.

2022 Ocak-Kasım döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 3 milyon 443 bin 981 ile 2021’e oranla yüzde 235,4 arttı.

BRT