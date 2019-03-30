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LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOLU'NDA SEL!

LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOLU'NDA SEL!

Yol trafiğe kapandı!

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Beşparmaklardaki aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel suları Lefkoşa - Mağusa anayolunun Haspolat -Değirmenlik yolunu sular altında bıraktı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Onların yardımlarına Sivil Savunma ekipleri ulaştı.

 

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