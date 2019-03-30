LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOLU'NDA SEL!
Yol trafiğe kapandı!
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Beşparmaklardaki aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel suları Lefkoşa - Mağusa anayolunun Haspolat -Değirmenlik yolunu sular altında bıraktı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Onların yardımlarına Sivil Savunma ekipleri ulaştı.
Etiketler : Beşparmaklar, aşırı yağış, sel suları, Lefkoşa - Mağusa anayolu
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