Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  3. LEFKOŞA-MAĞUSA YOLUNDA KAZA!
LEFKOŞA-MAĞUSA YOLUNDA KAZA!

LEFKOŞA-MAĞUSA YOLUNDA KAZA!

Araç yoldan çıktı!

A+A-

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki sürücü Çise Sengun, hafif yaralandı.

Ulukışla yakınlarında saat 11.40 sularında meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Çise Sengun, kullanımındaki JV 878 plakalı salon araç ile Ulukışla Yol kavşağı yakınlarında, Mağusa istikametine doğru seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yol kenarında yan yatarak durabilen araçta Çise Sengun hafif yaralanarak hastanede müşahede altına alındı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.