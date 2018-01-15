LEFKOŞA-MAĞUSA YOLUNDA KAZA!
Araç yoldan çıktı!
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Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki sürücü Çise Sengun, hafif yaralandı.
Ulukışla yakınlarında saat 11.40 sularında meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Çise Sengun, kullanımındaki JV 878 plakalı salon araç ile Ulukışla Yol kavşağı yakınlarında, Mağusa istikametine doğru seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yol kenarında yan yatarak durabilen araçta Çise Sengun hafif yaralanarak hastanede müşahede altına alındı.
Etiketler : Lefkoşa – Mağusa anayolu, kaza
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