LEFKOŞA'DA 4 GENÇ TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da dün B.K.’nin (E-20)üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahda polis tarafından yapılan aramada toplam 16 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.B. (E-22), M.A. (E-24) ve M.Ç. (E-25) tutuklanırken polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.