Lefkoşa’da 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Lefkoşa’da 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı
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Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 12.45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, Wiston Onu UGORJI (E-32) yönetimindeki KP 926 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Aslanbek BATYROW (E-8)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Aslanbek BATYROW kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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