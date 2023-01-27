Lefkoşa’da 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 12.45 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, Wiston Onu UGORJI (E-32) yönetimindeki KP 926 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Aslanbek BATYROW (E-8)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Aslanbek BATYROW kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT