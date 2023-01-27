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Arkadaşları Helin için eylem yapacak

Arkadaşları Helin için eylem yapacak

Arkadaşları Helin için eylem yapacak

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Hunharca bir cinayete kurban edilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un arkadaşları, “Helinler Ölmesin Diye” sloganıyla eylem yapacak.

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri eylem için, 31 Ocak Salı günü saat 11.00’de, okul önünde toplanacak.

İskele’deki bir inşaat alanında önceki sabah canız bedeni bulunan genç kız, dün Gazimağusa’da toprağa verilmiş; cinayetle ilgili bir kişi tutuklanmıştı.

TAK/BRT

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