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Lefkoşa’da Bitcoin dolandırıcılığından bir tutuklu

Lefkoşa’da Bitcoin dolandırıcılığından bir tutuklu

Lefkoşa’da Bitcoin dolandırıcılığından bir tutuklu

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Lefkoşa’da 4 Kasım’da, bitcoin alım satım işlemi yaptığını söyleyen M.K. (E-43) bir şahsın kendisine gönderdiği toplam 11 bin 409 Amerikan Doları değerindeki bitcoinin karşılığını teslim etmedi. Polis basın bültenine göre M.K. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor. 

BRTK

 

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