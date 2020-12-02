Lefkoşa’da Bitcoin dolandırıcılığından bir tutuklu
Lefkoşa’da Bitcoin dolandırıcılığından bir tutuklu
A+A-
Lefkoşa’da 4 Kasım’da, bitcoin alım satım işlemi yaptığını söyleyen M.K. (E-43) bir şahsın kendisine gönderdiği toplam 11 bin 409 Amerikan Doları değerindeki bitcoinin karşılığını teslim etmedi. Polis basın bültenine göre M.K. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.