LEFKOŞA'DA DİLENCİ OPERASYONU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Lefkoşa’da polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.K. (K-35) ve F.E. (K-38)’in çeşitli bahanelerle para dilendikleri tespit edilmiştir.

Yapılan kontrollerde ayrıca F.E’nin izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderilmişlerdir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.