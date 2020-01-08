LEFKOŞA'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI!

MHA'da yer alan habere göre; Şiddetli yağış Lefkoşa'da hayatı felç etti. Sanayi Bölgesi’nde birçok iş yerini su bastı, kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Şehrin en işlek güzergahlarından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı sular altında kaldı, yol kapatıldı. Suya batan anayolda bazı araçlar mahsur kaldı, iş araçları araçlarda kalanları kurtardı. Lefkoşa’da Göçmenköy’de de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 12.50 Lefkoşa Girne anayolu yeniden trafiğe açıldı. 12.29 Lefkoşa'da, Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından dolayı Ortaköy'den hastane gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır. 12.10 Yağışlı hava Lefkoşa'da etkili oluyor. Sanayi Bölgesi ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yollar suya gömüldü. Kimi araçlar suda mahsur kaldı. Lefkoşa'da suları altında kalan Dr Fazıl Küçük Bulvarı'nda belediye su akışını sağlamaya çalışıyor Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş (Alpet) ışıkları arası yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır. Lefkoşa Girne Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.



