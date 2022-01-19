Lefkoşa’da hırsızlık

LEFKOŞA’DA HİLEYLE HIRSIZLIK

Lefkoşa’da bir elektronik dükkânında çalışan M.D.’nin (E-47), iş yerine yalan beyanda bulunup, 600 TL çaldığı belirlendi.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs, tamirat bedeli 200 TL olan mikro dalga fırını kendi iş yerinde değil de başka bir yerde tamir ettirdikten sonra, müşteriden 800 TL nakit para aldığı ve 200 TL’sini tamir ettirdiği yere ödedikten sonra 600 TL’yi çaldığı tespit edildi.

2021 Kasım ayında meydana gelen olayın ortaya çıkması ardından bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.