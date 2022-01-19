Gemikonağı’nda adam öldürmeye teşebbüs eden G.Ç tutuklandı

GEMİKONAĞI’NDA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDEN G.Ç. TUTUKLANDI

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında 16 Ocak’ta güvenlik görevlileri üzerine aracını sürüp, ardından eğlence mekanına kasti hasar verip 5 kişiyi yaralayan G.Ç.(E-38) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor