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Gemikonağı’nda adam öldürmeye teşebbüs eden G.Ç tutuklandı

Gemikonağı’nda adam öldürmeye teşebbüs eden G.Ç tutuklandı

Gemikonağı’nda adam öldürmeye teşebbüs eden G.Ç tutuklandı

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GEMİKONAĞI’NDA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDEN G.Ç. TUTUKLANDI
Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında 16 Ocak’ta güvenlik görevlileri üzerine aracını sürüp, ardından eğlence mekanına kasti hasar verip 5 kişiyi yaralayan G.Ç.(E-38) tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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